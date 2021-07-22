

Бурчуладзе: Россия попытается ослабить роль и влияние США, НАТО и ЕС в глобальной политике

22.07.2021 12:23





Ожидается, что Россия вновь продолжит гибридные действия, в том числе процесс «бордеризации», кибератаки, распространение пропаганды и дезинформации в целях расшатывания национального согласия в Грузии и дискредитации существующего в обществе прозападного курса, - заявил министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе, представляя 10-летний план Минобороны.



Как отметил Бурчуладзе, «Россия попытается ослабить роль и влияние США, НАТО и ЕС в глобальной политике».



«По нашему анализу, основным вызовом локальной безопасности остается возможность военной агрессии со стороны Российской Федерации. А также, несуществование формальных международных гарантий безопасности в случае военной агрессии. Ожидается, что Россия вновь продолжит гибридные действия, в том числе процесс «бордеризации», кибератаки, распространение пропаганды и дезинформации в целях расшатывания национального согласия в Грузии и дискредитации существующего в обществе прозападного курса.



Также, основным вызовом региональной безопасности являются попытки России вернуть своих соседей и в том числе страны Южного Кавказа на собственную орбиту или по меньшей мере пресечь их интеграцию с Западом.



Следует учитывать значительные военные возможности Российской Федерации и ее старания сохранить военное превосходство в регионе», - заявил министр обороны.



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