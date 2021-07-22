

Гарибашвили: Разработан совместный план усиления армии

22.07.2021 12:47





«Для меня было большой честью возглавлять министерство обороны, служить вам, уважаемые офицеры», - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, выступая на презентации Плана действий минобороны.



Глава правительства отметил, что за этот год было проведено много успешных реформ и важных мероприятий, но самое главное - разработан совместный план, который еще больше усилит мощь грузинской армии.



«Нашей отправной точкой и нашей задачей было создание нового видения, документа, который не будет подвергаться постоянным изменениям и не будет зависеть от индивидуальных взглядов меняющихся министров. Таким образом возникла эта идея, и мы разработали первый документ за 6 месяцев прошлого года, а сегодня настал тот день, когда мы представляем наше основное видение народу», - сказал глава правительства.



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