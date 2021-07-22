

Грузия закупит дополнительную партию противотанковых комплексов «Джавелин»

22.07.2021 17:34





Грузия в текущем году закупит дополнительную партию американских противотанковых комплексов «Джавелин». Об этом заявил министр обороны страны Джуаншер Бурчуладзе.



По его словам, закупка будет осуществлена в сотрудничестве с главным стратегическим партнером страны – США.



Министр презентовал сегодня основные направления развития ведомства до 2030 года. Речь идёт об усилении бронетанковых, воздушных, артиллерийских, разведывательных и инженерных возможностей.



Впервые о решении продать Грузии вооружение, предназначенное для уничтожения бронетехники, было объявлено в ноябре 2017 года. Тогда речь шла о передаче Тбилиси ракетных комплексов на сумму 75 миллионов долларов. Согласно тому решению, Грузия должна была приобрести 410 самонаводящихся ракет и 72 командно-пусковые установки, а также элементы материально-технического и программного обеспечения. Первый этап закупок завершился в январе 2018 года.



В прошлом году стало известно, что Грузия, наряду с другими странами-партнерами Соединенных Штатов, получит очередную партию ракетных систем «Джавелин».



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