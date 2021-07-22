

Полиция раскрыла убийство в Батуми

22.07.2021 19:45





Сотрудники полиции Аджарии задержали в Батуми Д.Д., 1996 года рождения, по обвинению в умышленном убийстве.



За преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 7 до 15 лет.



Следствием установлено, что 21 июля с.г. обвиняемый на почве ссоры смертельно ранил холодным оружием в одном из кафе-баров Батуми охранника - Ж.Б., 1964 года рождения, и скрылся с места происшествия.



Полиция арестовала обвиняемого по горячим следам в течение нескольких часов после инцидента.



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