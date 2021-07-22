

ВМС Украины будут участвовать в многонациональных военных учениях в Грузии

22.07.2021 23:05





Военно-морские силы Вооруженных сил Украины примут участие в многонациональных военных учениях Agile Spirit 2021 в Грузии. Об этом 22 июля сообщило командование ВМС, пишет Радіо Свобода.



«В многонациональных учениях Agile Spirit 2021, которые пройдут с 26 июля по 8 августа, примут участие военнослужащие из 18 стран НАТО и партнеров Североатлантического альянса, среди которых Азербайджан, Болгария, Великобритания, Грузия, Эстония, Италия, Латвия, Литва, Германия, Польша, Румыния, США, Турция, Украина, Испания, Молдова, Канада и Франция. Целью учений уже традиционно является отработка действий в составе многонационального батальона по проведению операции по безопасности в кризисном регионе, повышение уровня совместимости с вооруженными силами Грузии, США и региональными партнерами, укрепления безопасности в Черноморском регионе», – говорится в сообщении.



По данным ВМС, в этом году Agile Spirit проходить одновременно на двух локациях: в Сенаки (на западе Грузии) и на полигоне Орфоло в Ахалцихе (на юге Грузии).



«Украина в учениях будет представлять сводное подразделение морской пехоты Военно-морских сил ВС Украины. Сейчас морские пехотинцы на среднем десантном корабле «Юрий Олефиренко» в сопровождении патрульного катера «Славянск» прибыли в морской порт города Поти, Грузия. Впереди их ждет перемещения в районы проведения учений и непосредственно подготовка и участие в них. Важно отметить, что военные учения будут проходить с использованием образцов вооружения Альянса», – говорится в сообщении.



Недавно Украина принимала у себя военных и технику из около 30 стран-участниц учений «Си Бриз-2021», которые закончились 10 июля.



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