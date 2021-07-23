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Еще один человек задержан за насилие над оператором
23.07.2021 12:12
Сотрудники МВД задержали еще одного участника насилия во время митинга против «Тбилиси прайд» 5 июля. Об этом сообщает ведомство.
Мужчина арестован по обвинению в насилии в отношении оператора Первого канала Грузии.
«Сотрудники полиции за угрозы насилием журналисту, незаконном вмешательстве в профессиональную деятельность СМИ, а также по факту группового насилия арестован еще один человек – Г.Ц., 1987 года рождения. Обвиняемый нанес физическое оскорбление оператору Общественного вещателя при исполнении им профессиональных обязанностей.
За групповое насилие в ходе акций 5-6 июля было арестовано в общей сложности 28 человек, а именно:
24 человека задержаны по факту незаконного вмешательства в профессиональную деятельность журналистов, групповое насилие;
три человека арестованы за нападение на офис «Тбилиси прайд», участие в групповом насилии, нарушение неприкосновенности квартиры или другого имущества;
один человек задержан за насилие над гражданином», - сообщили в МВД.
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