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В Зугдиди убит мужчина средних лет, а его сын - ранен
23.07.2021 12:18
На улице Толстого в Зугдиди в мужчину в возрасте до 65 лет стреляли из огнестрельного оружия, в результате чего он скончался на месте.
По существующей информации, ранен и его сын. Произошедшему предшествовала размолвка.
По словам очевидцев, мужчина является владельцем бензозаправочной станции, находящейся на этой же улице.
Как рассказывают местные жители, к отцу и сыну подошел неизвестный мужчина и несколько раз выстрелил в них.
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