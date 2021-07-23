

В Зугдиди убит мужчина средних лет, а его сын - ранен

23.07.2021 12:18





На улице Толстого в Зугдиди в мужчину в возрасте до 65 лет стреляли из огнестрельного оружия, в результате чего он скончался на месте.



По существующей информации, ранен и его сын. Произошедшему предшествовала размолвка.



По словам очевидцев, мужчина является владельцем бензозаправочной станции, находящейся на этой же улице.



Как рассказывают местные жители, к отцу и сыну подошел неизвестный мужчина и несколько раз выстрелил в них.









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