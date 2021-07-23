

Украинские военнослужащие прибыли на корабле в Грузию для участия в Agile Spirit 2021

23.07.2021 13:22





Украинские военнослужащие, участвующие в многонациональных учениях Agile Spirit 2021, прибыли в Грузию морем в полном составе.



По данным министерства обороны, десантный корабль «Юрий Олефиренко» ВМС Украины и сторожевой катер «Старобильский» прибыли в порт Поти утром. Транспортировку украинских войск обеспечивает Западное командование сил обороны в Сенаки, на базе 2-й пехотной бригады и Ахалцихе, на полигоне Орфоло.



С 26 июля по 6 августа в Грузии пройдут многонациональные военные учения Agile Spirit 2021. Учения пройдут в Сенаки, во 2-й пехотной бригаде, полевом лагере Сорта, полигоне Орфоло, а также в Вазиани, на полигоне 4-й механизированной бригады и военном аэродроме Вазиани.













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