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Украинские военнослужащие прибыли на корабле в Грузию для участия в Agile Spirit 2021
23.07.2021 13:22
Украинские военнослужащие, участвующие в многонациональных учениях Agile Spirit 2021, прибыли в Грузию морем в полном составе.
По данным министерства обороны, десантный корабль «Юрий Олефиренко» ВМС Украины и сторожевой катер «Старобильский» прибыли в порт Поти утром. Транспортировку украинских войск обеспечивает Западное командование сил обороны в Сенаки, на базе 2-й пехотной бригады и Ахалцихе, на полигоне Орфоло.
С 26 июля по 6 августа в Грузии пройдут многонациональные военные учения Agile Spirit 2021. Учения пройдут в Сенаки, во 2-й пехотной бригаде, полевом лагере Сорта, полигоне Орфоло, а также в Вазиани, на полигоне 4-й механизированной бригады и военном аэродроме Вазиани.
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