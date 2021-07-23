

В Грузии разоблачили мошенников, обманувших гражданина Швеции на десятки тысяч евро

23.07.2021 21:26





Трое граждан Грузии задержаны по обвинению в мошенничестве и отмывании крупной суммы денег – злоумышленники присвоили более 70 тысяч евро, принадлежащих гражданину Швеции. Об этом сообщает Генпрокуратура Грузии.



Следствие установило, что один из мошенников основал на Британских Виргинских островах компанию-нерезидента. Банковский счет этой фирмы был открыт в Чехии.



При помощи сообщников обвиняемые установили телефонную связь с гражданином Швеции, пообещав ему вернуть акции, которые тот потерял в прошлом. Обманом они вынудили жертву переслать на банковский счет их компании 73 тысячи евро.



Чтобы легализовать незаконные доходы, мошенники перечислили часть денег на свои счета в Грузии. В целом им удалось «омыть» 48,9 тысяч евро.



Уголовное дело возбуждено по статьям «мошенничество в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору» и «отмывание денег, совершенные группой лиц, сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере». Задержанным грозит лишение свободы на срок от девяти до 12 лет.



Прокуратура уже обратилась в суд с ходатайством об избрании для всех трех обвиняемых меры пресечения в виде заключения.



Ведомство продолжает следствие с целью выявления и разоблачения членов преступной группы, а также других физических или юридических лиц, занимающихся аналогичной деятельностью.



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