

В учениях «Agile Spirit» впервые будет задействована грузинская бронетехника производства Delta

25.07.2021 13:17





Впервые за историю многонациональных учений «Agile Spirit» в этом году будет задействована грузинская бронетехника ГНТЦ «Дельта», стоящая на вооружении Сил обороны Грузии.



По информации Минобороны Грузии, многофункциональные модульные бронемашины типа «Didgori Warrior» и медицинской эвакуации «Didgori Medevak» были переброшены из Сенаки на полигон Орфоло. По пути бронетехника с водруженными флагами Грузии и символикой предстоящих учений «Agile Spirit 2021» на малом ходу проехала через центр города Кутаиси. В дороге колонну сопровождал конвой военной полиции.





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