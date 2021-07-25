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В учениях «Agile Spirit» впервые будет задействована грузинская бронетехника производства Delta
25.07.2021 13:17
Впервые за историю многонациональных учений «Agile Spirit» в этом году будет задействована грузинская бронетехника ГНТЦ «Дельта», стоящая на вооружении Сил обороны Грузии.
По информации Минобороны Грузии, многофункциональные модульные бронемашины типа «Didgori Warrior» и медицинской эвакуации «Didgori Medevak» были переброшены из Сенаки на полигон Орфоло. По пути бронетехника с водруженными флагами Грузии и символикой предстоящих учений «Agile Spirit 2021» на малом ходу проехала через центр города Кутаиси. В дороге колонну сопровождал конвой военной полиции.
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