

Грузинские пограничники пресекли попытку незаконной переправки мигранта в Турцию

25.07.2021 14:25





Сотрудники пограничной полиции МВД Грузии и департамента контрразведки Службы Госбезопасности (СГБ) пресекли попытку незаконной переправки мигранта через государственную границу. Об этом сообщили в пресс-службе пограничной полиции.



Следствие установило, что гражданин Турции намеревался незаконно вывезти гражданина Узбекистана из Грузии в Турцию.



Мигранта прятали в грузовике, которым управлял турок, — в небольшом углублении между осью шины и рамой прицепа. В МВД отмечают, что его жизнь и здоровье были поставлены под угрозу.



«В результате оперативно-розыскных мероприятий полиция задержала граждан при попытке пересечения государственной границы через КПП «Вале»», — сообщили в ведомстве.



Расследование ведется по подпункту «в» части 2 статьи 19-344 Уголовного кодекса Грузии (незаконное перемещение мигранта через государственную границу и создание угрозы жизни или здоровью мигранта) и части 1 статьи 19-344 (незаконное пересечение государственной границы).



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