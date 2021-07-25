

В аэропорту Тбилиси пресечен ввоз крупной партии кокаина

25.07.2021 14:27





42-летнего гражданина Турции с крупной партией наркотиков задержали в Тбилисском международном аэропорту имени Шота Руставели. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МВД Грузии.



В ходе проверки багажа и ручной клади иностранца сотрудники таможенного управления службы доходов обнаружили около 2 килограммов кокаина. Наркотики находились в тайнике в дорожной сумке. Правоохранители изъяли запрещенные вещества в качестве вещественного доказательства.



«На данном этапе следствие установило, что обвиняемый приобрел наркотики, предположительно, в Республике Бразилия и транзитным путем доставил их в Грузию», — сказано в сообщении.



Следствие начато по двум статьям УК Грузии, которые предполагают незаконное приобретение-хранение и ввоз в Грузию наркотических веществ в особо крупном размере. Обвиняемому грозит лишение свободы на срок от восьми до 20 лет либо бессрочное заключение.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





