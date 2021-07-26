

В Грузии открылись военные учения НАТО Agile Spirit 2021

26.07.2021 18:24





В Грузии сегодня начались десятые по счету многонациональные военные учения НАТО Agile Spirit 2021 – «Проворный дух».



Учения под девизом «Сила в партнерстве» продлятся до 6 августа и пройдут на пяти локациях, с участием 15 стран-членов и партнеров Альянса. Всего будут задействованы 700 американских военных, 1 600 грузинских и еще 250 военнослужащих из других стран.



От США к учениям привлекаются военнослужащие и техника следующих формирований:

- командования СВ США в Европе и Африке;

- 21-го командования тылового обеспечения;

- 7-го учебного командования;

- 173-й воздушно-десантной бригады;

- бригады армейской авиации 1-й пехотной дивизии;

- 110-го батальона тылового обеспечения нацгвардии;

- 122-го отряда тактической поддержки нацгвардии;

- командования ССО США в Европе;

- командования ВВС США в Европе и Африке;

- командования ВМС США в Европе и Африке.



Церемония открытия учений состоялась на базе 2-й пехотной бригады в Сенаки (регион Самегрело) .



Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе обратился к военнослужащим 12 стран-членов НАТО и 3 стран-партнеров, участвующих в учениях, отметив, что совместные учения повысят оперативную совместимость и боевые возможности между воинскими частями стран-участниц.



Министр также подчеркнул важность проведения многонациональных учений в Грузии, заявив, что это увеличивает присутствие НАТО в Грузии и способствует миру и стабильности в регионе.



Командующий Силами обороны генерал-майор Георгий Матиашвили поздравил военнослужащих 15 стран с официальным стартом Agile Spirit 2021 и пожелал им успехов в учениях. Генерал рассказал об укреплении партнерских возможностей и поддержании боевой готовности между Силами обороны Грузии и воинскими частями стран-партнеров.



На открытии Agile Spirit 2021 присутствовали представители Минобороны, военные атташе стран-участниц, губернатор региона Самегрело-Земо Сванети и мэр муниципалитета Сенаки.



Учения Agile Spirit проводится с 2011 года и являются одним из компонентов сотрудничества Грузии с США и НАТО. В рамках этих маневров военные проходят подготовку для участия в международных миротворческих миссиях. В 2020 году из-за пандемии коронавируса учения не проводились.





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