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В Тбилиси грабитель пытался ограбить банк через систему вентиляции
26.07.2021 20:50
Сегодня в Тбилиси была совершена попытка ограбления банка VTB, расположенного на проспекте Чавчавадзе.
Молодой человек проник в банк через вентиляционную трубу. Когда его заметил сотрудник, грабитель брызнул в него неустановленным веществом и покинул банк таким же образом - через вентиляционную трубу.
В результате инцидента никто не пострадал. Мужчина не смог украсть деньги в банке.
Как заявили report.ge в МВД, по факту ведется следствие по двум статьям - 151 и 19/177 УК Грузии - угроза и попытка кражи.
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