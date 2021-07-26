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В Тбилиси грабитель пытался ограбить банк через систему вентиляции


26.07.2021   20:50


Сегодня в Тбилиси была совершена попытка ограбления банка VTB, расположенного на проспекте Чавчавадзе.

Молодой человек проник в банк через вентиляционную трубу. Когда его заметил сотрудник, грабитель брызнул в него неустановленным веществом и покинул банк таким же образом - через вентиляционную трубу.

В результате инцидента никто не пострадал. Мужчина не смог украсть деньги в банке.

Как заявили report.ge в МВД, по факту ведется следствие по двум статьям - 151 и 19/177 УК Грузии - угроза и попытка кражи.

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