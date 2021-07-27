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МВД Грузии приняло участие в международной спецоперации - изъято 368 килограммов «героина»


27.07.2021   12:12


Сотрудники Департамента центральной криминальной полиции МВД Грузии вместе с сотрудниками таможенного управления Службы доходов приняли участие в международной спецоперации по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в Украине.

22 июля в Киеве полиция арестовала двух членов организованной группы, граждан Турецкой Республики, по обвинению в международной контрабанде наркотиков в особо крупном размере.

Правоохранительные органы Армении, Грузии и Украины осуществили поставку под международным контролем в рамках совместной оперативной операции по разоблачению организованной преступности.

В рамках оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что большое количество героина было спрятано в транзитном грузе, который должен был быть перевезен из Исламской Республики Иран, через Республику Армения и Грузию в Украину, откуда он был бы перевезен в среднюю европу для дальнейшей продажи.

Полиция изъяла на черном рынке около 368 кг героина на сумму около 75 миллионов лари.

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