

МВД Грузии приняло участие в международной спецоперации - изъято 368 килограммов «героина»

27.07.2021 12:12





Сотрудники Департамента центральной криминальной полиции МВД Грузии вместе с сотрудниками таможенного управления Службы доходов приняли участие в международной спецоперации по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в Украине.



22 июля в Киеве полиция арестовала двух членов организованной группы, граждан Турецкой Республики, по обвинению в международной контрабанде наркотиков в особо крупном размере.



Правоохранительные органы Армении, Грузии и Украины осуществили поставку под международным контролем в рамках совместной оперативной операции по разоблачению организованной преступности.



В рамках оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что большое количество героина было спрятано в транзитном грузе, который должен был быть перевезен из Исламской Республики Иран, через Республику Армения и Грузию в Украину, откуда он был бы перевезен в среднюю европу для дальнейшей продажи.



Полиция изъяла на черном рынке около 368 кг героина на сумму около 75 миллионов лари.





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