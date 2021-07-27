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МВД Грузии задержало двух человек, причастных к воровскому миру
27.07.2021 19:15
МВД Грузии сообщает сегодня о задержании двух разыскиваемых молодых мужчин, обвиняемых в причастности к воровскому сообществу.
Двух мужчин 34 и 29 лет задержали в Тбилиси на основание решения суда. Оба они были объявлены в розыск 11 июля 2021 года.
По данным следствия, задержанные признают «воровское сообщество» и поддерживали активные связи с представителями криминальных кругов.
Также установлено, что обвиняемые активно участвовали в деятельности «воровского мира» вместе с теми лицами, которых задержали 8 июля – речь идет о задержании группы, в которой насчитывалось больше 30 человек.
Тогда полиция в результате шестимесячных комплексных мероприятий привлекла к уголовной ответственности целую группу, связанную с «воровским сообществом». Из них 8 июля были задержаны 25 человек, четырем предъявили обвинения в тюрьме, а двое – разыскивались по тому же делу.
На данном этапе задержанные находятся в пенитенциарном учреждении. Им грозит лишение свободы на срок от семи до 10 лет.
В апреле 2018 года в Грузии ужесточили законодательство в борьбе с криминальным менталитетом. Теперь в стране наказуемым является не только принадлежность к воровскому миру, но и участие в «воровской сходке», «разборке» и обращение к представителю «воровского мира».
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