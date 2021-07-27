

Agile Spirit: украинские и грузинские морпехи «контратаковали» на броневиках

27.07.2021 20:48





Морские пехотинцы украинских и грузинских вооруженных сил в рамках международных учений Agile Spirit - 2021 отработали навыки по тактической подготовке. Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба командования ВМС ВСУ.



"На грузинском полигоне Орфоло в рамках международных учений Agile Spirit - 2021 состоялись занятия по тактической подготовке. Украинские и грузинские военные отработали такие вопросы, как перемещение пешим порядком, на технике и осуществление контратаки. Учения начались с индивидуальной отработки тактических элементов, после чего были сформированы смешанные группы из представителей обеих стран", - говорится в сообщении.



В Грузии при участии украинских морских пехотинцевученияКак отмечается, работа на технике в составе именно таких смешанных экипажей помогла достичь основной цели - синхронизации действий во время совместной контратаки. В ходе тренировок использовались бронетранспортеры грузинского производства Didgori-1, Didgori-2 и БМП-2.



Главной целью занятия было налаживание взаимодействия между подразделениями вооруженных сил Украины и Грузии.



В Грузии при участии украинских морских пехотинцев 26 июля начались военные учения Agile Spirit - 2021. В учениях принимают участие более 2500 военных из 15 стран-членов НАТО и стран-партнеров, среди которых: Грузия, США, Великобритания, Украина , Польша, Румыния, Турция, Латвия, Эстония, Германия, Азербайджан, Испания, Канада, Италия и Литва. Agile Spirit - 2021 пройдут в пяти локациях - 2-я пехотная бригада в Сенаки, полигон Сорта Эки, стрелковый полигон Орфоло, стрелковый полигон Вазиани и военный аэродром Вазиани. От Украины в учениях принимают участие военнослужащие сводной роты отдельного батальона морской пехоты, офицеры управления отдельной бригады морской пехоты и командования морской пехоты по разным направлениям.



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