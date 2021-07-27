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Ходжес: В США и НАТО осознают растущую стратегическую значимость Черноморского региона
27.07.2021 23:22
Бен Ходжес, генерал-лейтенант армии США в отставке, бывший главнокомандующий силами США в Европе, заявил, что США и НАТО осознают растущую стратегическую значимость Черноморского региона.
Бывший военный отметил, что после окончания миссии НАТО в Афганистане Грузия может:
- Стать страной-хозяйкой для проведения военных учений стран США и/или других стран НАТО;
- Предложить альянсу своих офицеров, которые будут служить в разных штаб-квартирах НАТО.
НАТО, в свою очередь, «должно пригласить грузинских военных в подразделения Enhanced Forward Presence (EFP)», считает он.
Вместе с этим, Ходжес отмечает, что мнение о том, что США потеряли интерес к Грузии и Южному Кавказу не соответствует действительности.
Однако, он подчеркнул, что для того, что бы регион удостоился большего внимания, необходимо, что бы голос Грузии звучал сильней и убедительней.
«Чувствую, что в США и НАТО осознают растущую стратегическую значимость региона Черного моря. Примером этого являются самые широкомасштабные учения Sea Breeze.
Однако, голос Грузии, наряду с Украиной, Турцией и Румынией должен быть более громким в Вашингтоне, Брюсселе, Париже, Лондоне и Берлине для того, чтобы на регион обращали больше внимания.
Кроме того, эти страны, в особенности Грузия, Украина и Азербайджан должны стать более привлекательными для западного и американского бизнеса. Из-за больших инвестиций правительства будут уделять большее внимание безопасности. Конечно же, это последнее, что Кремль желает видеть в этих странах», — сказал он.
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