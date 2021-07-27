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СГБ: Факты незаконной торговли психотропными препаратами выявлены в 27 аптеках Грузии
27.07.2021 23:24
По данным Службы госбезопасности, факты незаконной торговли психотропными препаратами выявлены в 27 аптеках Грузии.
Так в результате совместных мер Антикоррупционного агентства СГБ и Управления контрразведки было обнаружено 27 аптек в Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Лагодехи, Гурджаани и Сагареджо, где осуществлялась торговля психотропными препаратами.
«С 30 июня по 23 июля 2021 года на основе постановления судьи было произведено 96 контрольных закупок у 34 человек, в ходе которых фармацевты без рецепта и представления удостоверений личности незаконно сбывали психотропные медикаменты», – сообщили в СГБ.
В настоящее время по всем указанным объектам проводится обыск на основании решения судьи, по окончании которого будет проведена налоговая проверка для определения законности уплаты в бюджет.
«Все лица, причастные к продаже психотропных препаратов, выявленные в ходе расследования, будут в кратчайшие сроки привлечены к уголовной ответственности», — сказано в сообщении.
По данным Службы госбезопасности, ведется расследование по фактам осуществления незаконной предпринимательской деятельности и легализации доходов, полученных преступным путем.
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