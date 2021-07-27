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СГБ: Факты незаконной торговли психотропными препаратами выявлены в 27 аптеках Грузии


27.07.2021   23:24


По данным Службы госбезопасности, факты незаконной торговли психотропными препаратами выявлены в 27 аптеках Грузии.

Так в результате совместных мер Антикоррупционного агентства СГБ и Управления контрразведки было обнаружено 27 аптек в Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Лагодехи, Гурджаани и Сагареджо, где осуществлялась торговля психотропными препаратами.

«С 30 июня по 23 июля 2021 года на основе постановления судьи было произведено 96 контрольных закупок у 34 человек, в ходе которых фармацевты без рецепта и представления удостоверений личности незаконно сбывали психотропные медикаменты», – сообщили в СГБ.

В настоящее время по всем указанным объектам проводится обыск на основании решения судьи, по окончании которого будет проведена налоговая проверка для определения законности уплаты в бюджет.

«Все лица, причастные к продаже психотропных препаратов, выявленные в ходе расследования, будут в кратчайшие сроки привлечены к уголовной ответственности», — сказано в сообщении.

По данным Службы госбезопасности, ведется расследование по фактам осуществления незаконной предпринимательской деятельности и легализации доходов, полученных преступным путем.

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