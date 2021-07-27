

Минобороны Грузии активно прививает военнослужащих и членов их семей

27.07.2021 23:57





Вакцинация военнослужащих в Восточном командовании Сил обороны Грузии вошла в активную фазу, заявляют в Минобороны.



Сегодня прививочный кабинет открылся в 5-й артиллерийской бригаде.



Министерство обороны в случае обращения также обеспечивает прививками членов семей военнослужащих..



Вакцинация также проводится в военном госпитале имени Георгия Абрамишвили в Гори и Кутаисском медицинском центре Минобороны.



С учетом сложной эпидемиологической ситуации планируется открыть дополнительные пункты вакцинации.



За минувшие сутки в Грузии было зарегистрировано 3 666 новых случаев инфицирования.



Общее число граждан, которые сделали две привики от коронавируса, по данным на утро 27 июля, составляет 142 254. Накауне привились 13 884 человека.



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