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Минобороны Грузии активно прививает военнослужащих и членов их семей
27.07.2021 23:57
Вакцинация военнослужащих в Восточном командовании Сил обороны Грузии вошла в активную фазу, заявляют в Минобороны.
Сегодня прививочный кабинет открылся в 5-й артиллерийской бригаде.
Министерство обороны в случае обращения также обеспечивает прививками членов семей военнослужащих..
Вакцинация также проводится в военном госпитале имени Георгия Абрамишвили в Гори и Кутаисском медицинском центре Минобороны.
С учетом сложной эпидемиологической ситуации планируется открыть дополнительные пункты вакцинации.
За минувшие сутки в Грузии было зарегистрировано 3 666 новых случаев инфицирования.
Общее число граждан, которые сделали две привики от коронавируса, по данным на утро 27 июля, составляет 142 254. Накауне привились 13 884 человека.
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