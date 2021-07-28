

Осенний призыв на обязательную военную службу начнется 2 августа

28.07.2021 13:48





Осенний призыв граждан на обязательную военную службу начнется 2 августа 2021 года и продлится до 25 декабря 2021 года.



Соответствующее постановление было опубликовано сегодня в «Законодательном вестнике» за подписью премьер-министра страны Ираклия Гарибашвили.



Согласно постановлению, в соответствии с требованием Министерства обороны Грузии, максимальное количество призывников в Силах обороны Грузии определено в количестве 1400, в Специальной пенитенциарной службе — 684, в соответствии с требованием Министерства внутренних дел, 1395 граждан пройдут обязательную военную службу, а в Специальной службе государственной охраны — 200 человек.



Призываемые на обязательную военную службу граждане в возрасте от 18 до 27 лет, в соответствии с законодательством Грузии, не имеют права требовать отсрочки или освобождения от военной службы.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





