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Осенний призыв на обязательную военную службу начнется 2 августа


28.07.2021   13:48


Осенний призыв граждан на обязательную военную службу начнется 2 августа 2021 года и продлится до 25 декабря 2021 года.

Соответствующее постановление было опубликовано сегодня в «Законодательном вестнике» за подписью премьер-министра страны Ираклия Гарибашвили.

Согласно постановлению, в соответствии с требованием Министерства обороны Грузии, максимальное количество призывников в Силах обороны Грузии определено в количестве 1400, в Специальной пенитенциарной службе — 684, в соответствии с требованием Министерства внутренних дел, 1395 граждан пройдут обязательную военную службу, а в Специальной службе государственной охраны — 200 человек.

Призываемые на обязательную военную службу граждане в возрасте от 18 до 27 лет, в соответствии с законодательством Грузии, не имеют права требовать отсрочки или освобождения от военной службы.

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