

ФСБ – конвейер по штамповке «шпионов»

29.07.2021 11:17



Сергей Михеев



23 июля Газета «Ведомости» опубликовала статью бывшего спецкорреспондента «Коммерсанта» и «Ведомостей», советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, в которой рассказывается, как заводятся уголовные дела в нашей стране по статье «госизмена» (ст. 275) и «шпионаж» (ст. 276), и как следствие работает с подозреваемыми по этим делам. По словам автора, силовики просто «штампуют» дела по этим статьям, они не возбуждаются по факту, а возбуждаются в отношении конкретного человека, подобранного по определённому принципу – имеет родственников за границей, или имеет служебные отношения с лицами, проживающими за границей. Для этого хорошо подходят учёные и журналисты. Любая их профессиональная деятельность может быть расценена как попытка сбора и передачи секретной информации иностранным спецслужбам.



После возбуждения дела силовики начинают «ломать» задержанного, пытаются выбить из него признание о «преступной деятельности» и назвать соучастников «преступления». Ему также предлагается рассказать о любых преступлениях, совершённых знакомыми, друзьями или коллегами, а взамен предлагают смягчение приговора и другие поблажки. В интересах силовиков не входит сам факт признания «вины» задержанного, главное чтобы он дал показания на других, что послужит основанием для возбуждения нового дела. Так появляются новые дела и новые «преступники». Как это низко и безнравственно.



Сам Сафронов был задержан 7 июля 2020 года. Ему предъявили обвинение в госизмене. За прошедший год следствие всячески старается переквалифицировать журналистскую деятельность Сафронова в «шпионскую», интерпретируя подобным образом любые его действия, будь то встречи с друзьями или служебные связи с коллегами. За год нахождение в СИЗО суд каждый раз с завидным упорством продлевает срок содержания под стражей. Накануне Мосгорсуд продлил ему срок нахождения под арестом еще на три месяца.



По официальной версии Сафронов передавал чешским спецслужбам информацию о «военно-техническом сотрудничестве России с североафриканским государством и действиях российских вооруженных сил на Ближнем Востоке». По версии следствия, в 2012 году журналист был завербован разведкой Чехии, а спустя пять лет, в 2017-м, отправил своему контактному лицу секретные сведения, конечным получателем которых были США. «Контактным лицом» который был на связи с журналистом, по версии ФСБ, являлся бывший корреспондент газеты Lidové noviny в Москве Мартин Лариш, уехавший в Чехию в 2017 году. Лариш создал в Праге собственный проект — Информационное агентство анализа и профилактики безопасности и Сафронов писал для него материалы на основе открытой информации, занимаясь своей обычной работой. Ни у кого нет сомнения, что Сафронов преследуется за свою профессиональную деятельность.



Дело Сафронова явно сфабриковано. Силовики явно стараются «сгущать краски» и преподнести политическому руководству и общественности России, что раскрыли серьёзное преступление и предотвратили угрозу нанесения ущерба государственным интересам. Они даже ввели в заблуждение Путина, представив ему суть дела так, что дело Сафронова касалось периода его работы в Роскосмосе.



Путин на встрече с представителями СПЧ сказал, что Сафронов был обвинен в госизмене не за журналистскую деятельность - «Его же осудили ни за то, что он работал журналистом, не за его деятельность профессиональную. А за период его работы в качестве советника в «Роскосмосе» — то есть, за ту информацию, которую он передавал, как мы понимаем и насколько я знаю, сотрудникам одной из европейской спецслужб. За это, а не за работу в «Коммерсанте», откуда он уже ушел». После этого пресс-секретарю президента Пескову срочно пришлось делать заявление: «Президент говорил в целом о том, что вменяется Сафронову в вину - сбор и передача информации. Про то, что осужден и что за время работы в «Роскосмосе» - оговорился». Оговорился? Так не бывает. У Путина своих грехов хоть отбавляй, но глупым его назвать никак нельзя. «Оговорка» президента наглядный пример того, как силовики злоупотребляют властью. И если не гнушаются обманывать даже президента, то можно представить какой произвол они творят за его спиной



Что касается Софронова, он держится молодцом, хотя система всячески старается его «сломать». Он не собирается идти на какие-либо договорённости со следствием, что ему неоднократно предлагали. Следователи пали до такой степени, что предлагали пойти на контакт со следствием и отказаться от своих адвокатов взамен на возможность позвонить матери. По словам адвоката Дмитрия Катчева Софронов «твердо решил, что не будет давать никаких показаний, которые могли бы нанести кому-то ущерб, в том числе ему самому. Он твердо решил, что он будет биться. Он твердо решил, что не пойдет на сделку со следствием». Софронов не только сохранил присутствие духа и полон решимости доказать свою правоту, но он из тюрьмы разоблачает порочную систему, созданную Путинским режимом.



Читая статью Софронова, вспоминается песня «Коммунисты поймали парнишку». Описанная в ней история доказывает, что с той поры кроме названия спецслужб ничего не изменилось – при коммунистах заправлял КГБ, сегодня - ФСБ. Методы и отношение к собственному народу все те же. В этой песне есть такие слова: «…парень кудрявый пролетарских клеймил палачей», и Сафронов, сидя в застенках Кремля, смело «клеймит» наследников тех палачей. К сожалению, приходиться признать, что, когда остальной мир развивается, мы стремительно движемся назад – в СССР, если уже не находимся там.



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