

Американские инструкторы обучают грузинских спасателей работе на быстрых водах

29.07.2021 19:04

Новости-Грузия



30 спасателей, в том числе две девушки, участвуют в учениях, проводимых на реке Мтквари в Боржомском муниципалитете на юге Грузии (регион Самцхе-Джавахети). Об этом сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.



Учения организованы в сотрудничестве с Управлением оборонного сотрудничества США. Практический курс под руководством американских инструкторов продолжится в течение двух недель.



Грузинские спасатели должны научиться работать в условиях быстрого течения: прокладывать канатные дороги, использовать гидроциклы и специальное оборудование.



Тренинг по спасательным операциям на быстрых водах завершится 5 августа. Всем участникам, прошедшим тренинги, будут переданы сертификаты.



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