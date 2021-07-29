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Сайт грузинского издания On.ge подвергся кибератаке
29.07.2021 20:05
Сервер грузинского издания On.ge подвергся целенаправленной DDoS-атаке. Компания, отвечающая за серверы, подтвердила, что кибернападение было совершено непосредственно против On.ge. Около часа портал работал с перебоями. К настоящему времени проблема устранена.
DoS-атака (Denial of Service – «отказ в обслуживании») – это кибернападение с целью привести к сбою в работе сервера, доведя его до отказа. Если атака выполняется одновременно с большого числа компьютеров, говорят о DDoS-атаке
По факту случившегося On.ge обратилось в министерство внутренних дел.
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