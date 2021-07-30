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Тбилисский аэропорт эвакуировали из-за подозрительной сумки


30.07.2021   11:29


Тбилисский аэропорт некоторое время назад прервал прием пассажиров. Факт подтвердили в пресс-службе МВД Грузии.

Как пишут пользователи соцсетей, около 22:30 в здании была обнаружена подозрительная сумка. Правоохранители обследовали здание аэропорта и прилегающую территорию — взрывоопасных предметов обнаружено не было.

«Людей из аэропорта эвакуировали из соображений безопасности. На месте работали саперы. Опасных предметов не обнаружено. В настоящее время Тбилисский международный аэропорт продолжает работать в обычном режиме», — сообщили в пресс-служба МВД.

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