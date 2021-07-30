

ВВС Великобритании: Россия разместила на орбите спутники-оружие

30.07.2021 14:31





По заявлению начальника ВВС Великобритании Майкла Уигстона «за последний год Россия разместила целый ряд спутников, которые имеют характеристики оружия». Об этом пишет пишет «The Daily Telegraph». По его мнению, осуществляемые космические проекты Москвы в космосе направлены против безопасности не только Великобритании, но и других стран.



По заявлению главы британских ВВС, на околоземной космической орбите опасность представляет не только Россия, но и Китай.



«Россия и Китай проводят сомнительные операции в космосе. Их спутники пролетают в непосредственной близости от аппаратов других стран, в том числе британских. Россия и Китай занимаются также иной опасной деятельностью, которая может привести к уничтожению спутников третьих стран» - пишет газета.



Уигстон также заявил, что Китай совершенствует противоспутниковые технологии. Глава британского ВВС утверждает, что Китай разрабатывает ракету, которая предназначена для уничтожения спутников. «КНР испытала эти установки на своих устаревших спутниках и теперь на орбите летают их опасные обломки» - добавил Уигстон.



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