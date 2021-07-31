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МВД распространяет официальную информацию об обнаружении тела на склоне Мтацминда


31.07.2021   22:43


МВД Грузии распространяет официальную информацию об обнаружении тела на склоне Мтацминда.

«Сотрудники Министерства ВД в результате нескольких часов интенсивных поисковых и следственных мероприятий обнаружили на склоне Мтацминда тело мертвой женщины.

Иностранная гражданка пропала 30 июля этого года.

Сразу по получению сообщения, сотрудники МВД приступили к поисковым работам на склоне Мтацминда.

К поисковым работам были подключены сотрудники криминальной полиции, Службы управления чрезвычайными ситуациями и департамента особых поручений.

К поиску также подключилась кинологическая служба экспертно-криминалистического департамента», - говорится в сообщении.

Следствие ведется по факту незаконного лишения свободы по статье 143 УК Грузии. Будут назначены соответствующие экспертизы, проводятся все необходимые оперативно-следственные мероприятия.

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