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МВД распространяет официальную информацию об обнаружении тела на склоне Мтацминда
31.07.2021 22:43
МВД Грузии распространяет официальную информацию об обнаружении тела на склоне Мтацминда.
«Сотрудники Министерства ВД в результате нескольких часов интенсивных поисковых и следственных мероприятий обнаружили на склоне Мтацминда тело мертвой женщины.
Иностранная гражданка пропала 30 июля этого года.
Сразу по получению сообщения, сотрудники МВД приступили к поисковым работам на склоне Мтацминда.
К поисковым работам были подключены сотрудники криминальной полиции, Службы управления чрезвычайными ситуациями и департамента особых поручений.
К поиску также подключилась кинологическая служба экспертно-криминалистического департамента», - говорится в сообщении.
Следствие ведется по факту незаконного лишения свободы по статье 143 УК Грузии. Будут назначены соответствующие экспертизы, проводятся все необходимые оперативно-следственные мероприятия.
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