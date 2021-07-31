

МВД распространяет официальную информацию об обнаружении тела на склоне Мтацминда

31.07.2021 22:43





МВД Грузии распространяет официальную информацию об обнаружении тела на склоне Мтацминда.



«Сотрудники Министерства ВД в результате нескольких часов интенсивных поисковых и следственных мероприятий обнаружили на склоне Мтацминда тело мертвой женщины.



Иностранная гражданка пропала 30 июля этого года.



Сразу по получению сообщения, сотрудники МВД приступили к поисковым работам на склоне Мтацминда.



К поисковым работам были подключены сотрудники криминальной полиции, Службы управления чрезвычайными ситуациями и департамента особых поручений.



К поиску также подключилась кинологическая служба экспертно-криминалистического департамента», - говорится в сообщении.



Следствие ведется по факту незаконного лишения свободы по статье 143 УК Грузии. Будут назначены соответствующие экспертизы, проводятся все необходимые оперативно-следственные мероприятия.



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