

В рамках Agile Spirit 2021 прошли воздушно-десантные учения

01.08.2021 13:33





Впервые в истории многонациональных учений в Грузии, с участием грузинских и американских военных состоялись совместные показательные учения с воздушно-десантным компонентом.



В воздушно-десантных учениях на военном аэродроме Вазиани в рамках Agile Spirit 2021 приняли участие военнослужащие Сил обороны Грузии, армии США в Европе и Африке и ВВС США в Европе. В них были задействованы три самолета C-130 Hercules ВВС США.



Самолеты типа C-130 базируются на базе Rammstein в Германии, на период учений в Грузии дислоцированы на авиабазе Алексеевка. В ходе учений на аэродроме Вазиани с самолета С-130 была произведена переброска тяжелой военной техники, после чего последовало десантирование личного состава с двух других самолетов.



Во время прыжков с парашютами военные развернули флаги стран-участниц Agile Spirit 2021. После высадки с воздуха командиры десантных групп Грузии и США обменялись значками десантников в знак партнерства и дружбы.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





