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На аэродроме Вазиани высадились около 150 военных десантников


01.08.2021   22:22


В рамках многонациональных учений Agile Spirit 2021 на аэродроме Вазиани около 150 грузинских и американских военных выполнили прыжки с парашютом.

На этой части учений присутствовали высокопоставленные лица Сил обороны Грузии, а также посол США в Грузии Келли Дегнан.

«Эти совместные учения, в которых принимают участие 2 500 военнослужащих из 15 союзных и партнерских сил, способствуют повышению готовности, силы и совместимости участников», - говорится в заявлении посольства США.

Дипломатическое ведомство также отметило, что во главе Agile Spirit 2021 стоят грузинские и американские силы.

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