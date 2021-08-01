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На аэродроме Вазиани высадились около 150 военных десантников
01.08.2021 22:22
В рамках многонациональных учений Agile Spirit 2021 на аэродроме Вазиани около 150 грузинских и американских военных выполнили прыжки с парашютом.
На этой части учений присутствовали высокопоставленные лица Сил обороны Грузии, а также посол США в Грузии Келли Дегнан.
«Эти совместные учения, в которых принимают участие 2 500 военнослужащих из 15 союзных и партнерских сил, способствуют повышению готовности, силы и совместимости участников», - говорится в заявлении посольства США.
Дипломатическое ведомство также отметило, что во главе Agile Spirit 2021 стоят грузинские и американские силы.
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