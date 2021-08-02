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В Грузии составили фоторобот предполагаемого убийцы гражданки Австралии
02.08.2021 16:11
Полиция составила фоторобот, который должен помочь идентифицировать предполагаемого убийцу гражданки Австралии и продолжает поиски предполагаемого преступника.
Опросы друзей и коллег погибшей 31-летней австралийки продолжались всю ночь. Полицейские также опросили соседей Шанайи Брук.
МВД Грузии ведет следствие о гибели 31-летней гражданки Австралии Шанайи Брук по статье «умышленное убийство». Преступление предусматривает наказание от семи до пятнадцати лет тюрьмы.
Тело молодой женщины после целого дня поисков обнаружили на склоне горы Мтацминда в Тбилиси, под колесом обозрения, в субботу вечером. Оно было прикрыто ветками и листьями.
Брук занималась спортом и часто ходила гулять в окрестностях горы.
Шанайя Брук работала педагогом в Батуми и приехала отдыхать в Тбилиси. В последний раз ее видели днем в пятницу, когда она отправилась на прогулку на гору Мтацминда. Перед гибелью девушка связывалась со своей подругой в США. Во время разговора собеседница услышала, как Брук кричит: «Уберите от меня свои руки!». Подруга позвонила общим знакомым Брук в Тбилиси и подняла тревогу.
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