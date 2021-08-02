

В Грузии составили фоторобот предполагаемого убийцы гражданки Австралии

02.08.2021 16:11





Полиция составила фоторобот, который должен помочь идентифицировать предполагаемого убийцу гражданки Австралии и продолжает поиски предполагаемого преступника.



Опросы друзей и коллег погибшей 31-летней австралийки продолжались всю ночь. Полицейские также опросили соседей Шанайи Брук.



МВД Грузии ведет следствие о гибели 31-летней гражданки Австралии Шанайи Брук по статье «умышленное убийство». Преступление предусматривает наказание от семи до пятнадцати лет тюрьмы.



Тело молодой женщины после целого дня поисков обнаружили на склоне горы Мтацминда в Тбилиси, под колесом обозрения, в субботу вечером. Оно было прикрыто ветками и листьями.



Брук занималась спортом и часто ходила гулять в окрестностях горы.



Шанайя Брук работала педагогом в Батуми и приехала отдыхать в Тбилиси. В последний раз ее видели днем в пятницу, когда она отправилась на прогулку на гору Мтацминда. Перед гибелью девушка связывалась со своей подругой в США. Во время разговора собеседница услышала, как Брук кричит: «Уберите от меня свои руки!». Подруга позвонила общим знакомым Брук в Тбилиси и подняла тревогу.



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