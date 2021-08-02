

Моряки Украины и Грузии провели совместные учения в Черном море

02.08.2021 21:17





Украинские военные моряки вместе с грузинскими коллегами провели учения типа PASSEX в акватории Черного моря.



Об этом сообщила в Facebook пресс-служба командования ВМС ВС Украины, пишет "Европейская правда".



Целью мероприятия было поддержание безопасности в Черном море, совершенствование обучаемости и совместимости экипажей кораблей ВМС Украины и грузинских военных моряков для выполнения совместных морских операций в составе многонациональных тактических групп.





Во время выполнения тренировки в определенном районе было отработано элементы по тактическому маневрированию, спасение человека, который выпал за борт, и передача грузов.



Также отрабатывали практические действия по буксировке.



С украинской стороны к учениям типа PASSEX был привлечен патрульный катер типа "Айлед" "Славянск".



Грузинская сторона также задействовала катер типа "Айленд" "Очамчире" Береговой охраны Грузии и патрульный катер "Сухуми" Департамента пограничной полиции.



Все элементы учений было спланировано и отработано в соответствии со стандартами и процедурами НАТО.



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