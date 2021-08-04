

Неизвестный угрожает взорвать здание Кабмина

04.08.2021 13:15





В Киеве проводится специальная полицейская операция в связи с угрозами неизвестного мужчины взорвать здание Кабмина.



"Сегодня, около 10 часов утра в здание КМУ зашел неизвестный мужчина, который вытащил из кармана предмет, похожий на взрывное устройство, и угрожает его взорвать. В Киеве введена специальная полицейская операция", - информирует полиция.



По данным правоохранителей, в настоящее время с мужчиной проводятся переговоры.



В случае отказа добровольно прекратить правонарушение к мужчине будут применены полицейские меры, предусмотренные законом, подчеркнули в полиции.



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