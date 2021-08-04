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Неизвестный угрожает взорвать здание Кабмина
04.08.2021 13:15
В Киеве проводится специальная полицейская операция в связи с угрозами неизвестного мужчины взорвать здание Кабмина.
"Сегодня, около 10 часов утра в здание КМУ зашел неизвестный мужчина, который вытащил из кармана предмет, похожий на взрывное устройство, и угрожает его взорвать. В Киеве введена специальная полицейская операция", - информирует полиция.
По данным правоохранителей, в настоящее время с мужчиной проводятся переговоры.
В случае отказа добровольно прекратить правонарушение к мужчине будут применены полицейские меры, предусмотренные законом, подчеркнули в полиции.
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