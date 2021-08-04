

Угрожавший взоврать гранату в Кабмине Украины мужчина задержан

04.08.2021 13:36





Полиция задержала мужчину с гранатой, захватившего Кабинет Министров. Как передает корреспондент УНИАН, правонарушитель обезврежен и задержан.



Также со ссылкой на источники в полиции сообщается, что граната была боевой. Называется она - РГН (Наступательная противопехотная осколочная ручная граната ударно-дистанционного действия).



Первое судебное заседание по этому делу должно состояться уже завтра.



Утром 4 августа мужчина зашел с предметом, похожим на гранату, в здание Кабинета Министров.



На опубликованном ролике в сети было видно, что гражданин продемонстрировал гранату и начал угрожать ее подорвать.



В связи с этим полиция оцепила квартал, была введена специальная операция. Правоохранители больше часа проводили с ним переговоры.



По информации СМИ, мужчиной, захватившим Кабмин, является ветеран АТО по имени Владимир Прохнич. Он - предприниматель в Ирпене Киевской области (по ремонту автомобилей).



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