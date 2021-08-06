

Состоялась церемония закрытия многонациональных военных учений Agile Spirit – 2021

06.08.2021 14:05





Сегодня официально завершились многонациональные военные учения Agile Spirit – 2021. Церемония закрытия прошла в Вазиани.



На мероприятии к грузинским и иностранным военным в речью обратились премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, президент Саломе Зурабишвили, министр обороны Джуаншер Бурчуладзе, посол США Келли Дегнан и генерал-майор Национальной гвардии США штата Джорджия Томас Карден.



Учения Agile Spirit 2021 стартовали в Грузии с 26 июля и завершились сегодня, 6 августа. В учениях были задействованы более 2,5 тысячи военнослужащих из Азербайджана, Великобритании, Германии, Грузии, Испании, Италии, Канады, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, США, Турции, Украины и Эстонии. Более 1,5 тысячи из них – грузинские военнослужащие, еще 700 — американские.



Учения Agile Spirit проводится с 2011 года и являются одним из компонентов сотрудничества Грузии с США и НАТО. В рамках этих маневров военные проходят подготовку для участия в международных миротворческих миссиях.



Целью учений является повышение взаимосовместимости между подразделениями стран-членов НАТО и партнеров, отладка и усиление планирования операций в многонациональной среде и оперативных возможностей при их выполнении, а также развитие сотрудничества в сфере многонациональной готовности и безопасности.



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