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Основатель «Мтавари архи» заявляет, что планировалась его ликвидация
06.08.2021 23:51
Основатель «Мтавари архи» Ника Гварамия заявил, что планировалась его ликвидация. Об этом он сообщил после трехчасового опроса в СГБ.
Опрос Ники Гварамия в СГБ продолжится завтра, 7 августа, в 16:00.
«Это не касается "крепсов"... Сегодня опрос был прерван, и продолжится завтра в 4 часа дня. Дело касается террористического акта против меня, по поводу чего велся опрос, который продолжится завтра. Я не могу рассказать большего... не могу раскрыть детали... скоро придет время, когда я дам объяснения," - заявил Ника Гварамия.
Сегодня Ника Гварамия явился в СГБ. По информации Службы госбезопасности, он сам обратился в ведомство.
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