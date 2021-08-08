

Вооруженные Силы Украины выразили солидарность Силам обороны Грузии

08.08.2021 12:33





Вооруженные силы Украины выражают солидарность Силам обороны Грузии в 13-ю годовщину Августовской войны, когда Россия начала вероломную военную агрессию против Грузии, — говорится в официальном заявлении Генерального штаба Вооруженных сил Украины.



Согласно заявлению, Вооруженные силы Украины осуждают войну, развязанную Российской Федерации против Грузии 7 августа 2008 года, незаконную оккупацию суверенных территорий Грузии в Абхазии и Цхинвальского региона / Южной Осетии, а также шаги, предпринятые российским оккупационным режимом для фактической аннексии этих регионов.



Вооруженные силы Украины выражают солидарность и подтверждают свою неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ.



В заявлении Генерального штаба Вооруженных сил Украины говорится, что попытка успокоить агрессора путем замораживания российско-грузинского конфликта в 2008 году привела к прямой вооруженной агрессии российских оккупационных сил против Украины, начатой в феврале 2014 года.





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