

Грузия впервые пройдут многонациональные военные учения Maple Arch

09.08.2021 17:41





В Грузии впервые пройдут многонациональные командно-штабные учения Maple Arch 21. Об этом сообщили сегодня в Минобороны Грузии.



В ноябре двухнедельные учения примет Совместный центр подготовки и оценки НАТО – Грузия (JTEC). Задействованы в маневрах будут военнослужащие из Канады, Грузии, Литвы, Украины, Польши и Турции.



Организует Maple Arch 21 Минобороны Канады, а руководить ими будет грузинская сторона – Восточное командование Военно-морского флота Сил обороны Грузии.



«Вместе с канадскими инструкторами в Maple Arch 21 будут задействованы грузинские инструкторы», — сообщили в грузинском оборонном ведомстве.



Как отмечается, «с целью проведения учений в полноценной и безопасной обстановке» сегодня в JTEC прошла конференция по базовому планированию Maple Arch 21. На встрече представители грузинской стороны и других стран, участвующих в учениях, обсуждали цели маневров и условия для их успешного проведения.



Maple Arch – это ежегодные многонациональные учения, которые проводятся поочередно в разных странах. Силы обороны Грузии впервые участвовали в этих маневрах в 2018 году на уровне батальона.



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