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Грузия впервые пройдут многонациональные военные учения Maple Arch
09.08.2021 17:41
В Грузии впервые пройдут многонациональные командно-штабные учения Maple Arch 21. Об этом сообщили сегодня в Минобороны Грузии.
В ноябре двухнедельные учения примет Совместный центр подготовки и оценки НАТО – Грузия (JTEC). Задействованы в маневрах будут военнослужащие из Канады, Грузии, Литвы, Украины, Польши и Турции.
Организует Maple Arch 21 Минобороны Канады, а руководить ими будет грузинская сторона – Восточное командование Военно-морского флота Сил обороны Грузии.
«Вместе с канадскими инструкторами в Maple Arch 21 будут задействованы грузинские инструкторы», — сообщили в грузинском оборонном ведомстве.
Как отмечается, «с целью проведения учений в полноценной и безопасной обстановке» сегодня в JTEC прошла конференция по базовому планированию Maple Arch 21. На встрече представители грузинской стороны и других стран, участвующих в учениях, обсуждали цели маневров и условия для их успешного проведения.
Maple Arch – это ежегодные многонациональные учения, которые проводятся поочередно в разных странах. Силы обороны Грузии впервые участвовали в этих маневрах в 2018 году на уровне батальона.
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