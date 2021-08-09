Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Грузия впервые пройдут многонациональные военные учения Maple Arch


09.08.2021   17:41


В Грузии впервые пройдут многонациональные командно-штабные учения Maple Arch 21. Об этом сообщили сегодня в Минобороны Грузии.

В ноябре двухнедельные учения примет Совместный центр подготовки и оценки НАТО – Грузия (JTEC). Задействованы в маневрах будут военнослужащие из Канады, Грузии, Литвы, Украины, Польши и Турции.

Организует Maple Arch 21 Минобороны Канады, а руководить ими будет грузинская сторона – Восточное командование Военно-морского флота Сил обороны Грузии.

«Вместе с канадскими инструкторами в Maple Arch 21 будут задействованы грузинские инструкторы», — сообщили в грузинском оборонном ведомстве.

Как отмечается, «с целью проведения учений в полноценной и безопасной обстановке» сегодня в JTEC прошла конференция по базовому планированию Maple Arch 21. На встрече представители грузинской стороны и других стран, участвующих в учениях, обсуждали цели маневров и условия для их успешного проведения.

Maple Arch – это ежегодные многонациональные учения, которые проводятся поочередно в разных странах. Силы обороны Грузии впервые участвовали в этих маневрах в 2018 году на уровне батальона.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна