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Новобранцы приняли военную присягу в крепости Хертвиси
10.08.2021 13:01
С сегодняшнего дня 83 новобранца стали полноправными служащими Сил обороны Грузии. Информацию об этом распространяет пресс-служба Минобороны.
Церемония принятия присяги состоялась на территории крепости Хертвиси в Самцхе-Джавахети, которая является одним из самых древних и лучше всего сохранившихся фортификационных сооружений феодального периода в Грузии.
По информации ведомства, с сегодняшнего дня новобранцы будут проходить военную службу по контракту в Восточном и Западном командованиях Сил обороны Грузии.
Перед принятием присяги они прошли 8-недельную программу начальной боевой подготовки (BCT) в новом центре имени старшего сержанта Зазы Перадзе в Ахалкалаки.
Новобранцев с принятием присяги поздравил Командующий учебно-военным образованием полковник Зураб Хвичия.
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