

Более 20 тысяч сотрудников МВД Грузии прошли вакцинацию от коронавируса

10.08.2021 17:05





Более 20 тысяч сотрудников различных подразделений МВД Грузии привились от коронавируса в рамках программы массовой вакцинации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Сотрудники МВД могут пройти вакцинацию в любой день недели без предварительной записи. Для них доступны препараты Pfizer/BioNtech, а также китайские Sinovac и Sinopharm.



По данным ведомства, активнее всего прививки делают сотрудники Службы по управлению чрезвычайными ситуациями и Департамента охраны объектов – до 90% штата получили дозы.



Число граждан, получивших хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, к 7 августа достигло 664 997. Это более 17,8% от всего населения Грузии. Обе дозы получили 204 234 граждан.



С начала пандемии в Грузии зафиксировано более 450 тысяч случаев заражения, скончались 6 128 человек. Выздоровели 403 762 пациента.



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