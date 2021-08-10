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Более 20 тысяч сотрудников МВД Грузии прошли вакцинацию от коронавируса
10.08.2021 17:05
Более 20 тысяч сотрудников различных подразделений МВД Грузии привились от коронавируса в рамках программы массовой вакцинации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Сотрудники МВД могут пройти вакцинацию в любой день недели без предварительной записи. Для них доступны препараты Pfizer/BioNtech, а также китайские Sinovac и Sinopharm.
По данным ведомства, активнее всего прививки делают сотрудники Службы по управлению чрезвычайными ситуациями и Департамента охраны объектов – до 90% штата получили дозы.
Число граждан, получивших хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, к 7 августа достигло 664 997. Это более 17,8% от всего населения Грузии. Обе дозы получили 204 234 граждан.
С начала пандемии в Грузии зафиксировано более 450 тысяч случаев заражения, скончались 6 128 человек. Выздоровели 403 762 пациента.
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