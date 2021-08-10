

В СГБ ищут «крота»

10.08.2021 19:17





Служба государственной безопасности Грузии начала расследование по фактам публичного распространения информации о служебных обязанностях своих сотрудников и должностных лиц.



«В последний период участились факты публичного распространения информации о служебных обязанностях сотрудников и должностных лиц СГБ, что однозначно является нарушением закона «О государственной тайне».



Служба государственной безопасности, на основании полученной оперативной информации, начала расследование. В настоящее время по делу проводятся интенсивные следственные и оперативно-розыскные мероприятия с целью выявления лиц, причастных к возможным преступным деяниям, правового реагирования и превенции последующего разглашения информации, содержащей государственную тайну.



Расследование ведется по 2-й части статьи 320 УК Грузии, что подразумевает разглашение государственной тайны.



Следствие производит Генеральная инспекция Службы государственной безопасности», — говорится в заявлении СГБ.





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