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В СГБ ищут «крота»
10.08.2021 19:17
Служба государственной безопасности Грузии начала расследование по фактам публичного распространения информации о служебных обязанностях своих сотрудников и должностных лиц.
«В последний период участились факты публичного распространения информации о служебных обязанностях сотрудников и должностных лиц СГБ, что однозначно является нарушением закона «О государственной тайне».
Служба государственной безопасности, на основании полученной оперативной информации, начала расследование. В настоящее время по делу проводятся интенсивные следственные и оперативно-розыскные мероприятия с целью выявления лиц, причастных к возможным преступным деяниям, правового реагирования и превенции последующего разглашения информации, содержащей государственную тайну.
Расследование ведется по 2-й части статьи 320 УК Грузии, что подразумевает разглашение государственной тайны.
Следствие производит Генеральная инспекция Службы государственной безопасности», — говорится в заявлении СГБ.
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