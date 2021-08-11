|
|
|
В Берлине задержан сотрудник посольства Великобритании по обвинению в шпионаже в пользу России - DW
11.08.2021 14:00
Полиция Германии задержала гражданина Великобритании, который подозревается в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Информацию распространяет Deutsche Welle.
Подозреваемый, которого называют Дэвид С., работает в посольстве Великобритании в Берлине. Федеральная служба задержала его в Потсдаме.
По информации правоохранителей, задержанный предоставлял информацию российским спецслужбам с ноября прошлого года.
По сообщению СМИ, в настоящее время на рабочем месте и в доме подозреваемого проводится обыск.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна