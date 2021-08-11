

В Берлине задержан сотрудник посольства Великобритании по обвинению в шпионаже в пользу России - DW

11.08.2021 14:00





Полиция Германии задержала гражданина Великобритании, который подозревается в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Информацию распространяет Deutsche Welle.



Подозреваемый, которого называют Дэвид С., работает в посольстве Великобритании в Берлине. Федеральная служба задержала его в Потсдаме.



По информации правоохранителей, задержанный предоставлял информацию российским спецслужбам с ноября прошлого года.



По сообщению СМИ, в настоящее время на рабочем месте и в доме подозреваемого проводится обыск.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





