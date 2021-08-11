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В Берлине задержан сотрудник посольства Великобритании по обвинению в шпионаже в пользу России - DW


11.08.2021   14:00


Полиция Германии задержала гражданина Великобритании, который подозревается в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Информацию распространяет Deutsche Welle.

Подозреваемый, которого называют Дэвид С., работает в посольстве Великобритании в Берлине. Федеральная служба задержала его в Потсдаме.

По информации правоохранителей, задержанный предоставлял информацию российским спецслужбам с ноября прошлого года.

По сообщению СМИ, в настоящее время на рабочем месте и в доме подозреваемого проводится обыск.

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