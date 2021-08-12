|
|
|
Полиция в Грузии задержала 20 наркореализаторов, втом числе иностранцев
12.08.2021 14:52
«Сотрудники Министерства внутренних дел Грузии, в результате интенсивных оперативно-розыскных мероприятий, задержали реализаторов наркотических средств в Тбилиси, поселке Поничала, Рустави, Батуми и Кутаиси, а также в Болнисском муниципалитете», — заявил на брифинге начальник Департамента криминальной полиции МВД Грузии Мамука Челидзе.
«Сотрудники Департамента центральной криминальной полиции МВД, департаментов полиции Тбилиси, Имерети, Аджарии и Квемо-Картли, совместно с сотрудниками Департамента по особым поручениям задержали 20 человек по обвинению в попытке группового сбыта, незаконного приобретения\хранения крупного и особо крупного количества наркотических средств.
Следствием установлено, что обвиняемые систематически продавали наркотики гражданам. Правоохранители, согласно распоряжению судьи, осуществили несколько контрольных закупок наркотических средств, а также тайную аудио-видео запись этих закупок.
Задержанные полицией иностранные граждане являлись курьерами организованной группы наркодилеров в социальной сети. Они размещали наркотики для незаконной реализации в различных локациях Тбилиси.
Правоохранители, при обыске личных и жилых квартир задержанных, изъяли наркотические средства разных видов в особо крупном количестве в качестве вещественных доказательств.
По фактам начато расследование в соответствии со статьями 260 и 236 УК Грузии.
Преступления предусматривают лишение свободы на срок от восьми до 20 лет или пожизненное заключение», — заявил Мамука Челидзе.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна