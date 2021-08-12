

Полиция в Грузии задержала 20 наркореализаторов, втом числе иностранцев

12.08.2021 14:52





«Сотрудники Министерства внутренних дел Грузии, в результате интенсивных оперативно-розыскных мероприятий, задержали реализаторов наркотических средств в Тбилиси, поселке Поничала, Рустави, Батуми и Кутаиси, а также в Болнисском муниципалитете», — заявил на брифинге начальник Департамента криминальной полиции МВД Грузии Мамука Челидзе.



«Сотрудники Департамента центральной криминальной полиции МВД, департаментов полиции Тбилиси, Имерети, Аджарии и Квемо-Картли, совместно с сотрудниками Департамента по особым поручениям задержали 20 человек по обвинению в попытке группового сбыта, незаконного приобретения\хранения крупного и особо крупного количества наркотических средств.



Следствием установлено, что обвиняемые систематически продавали наркотики гражданам. Правоохранители, согласно распоряжению судьи, осуществили несколько контрольных закупок наркотических средств, а также тайную аудио-видео запись этих закупок.



Задержанные полицией иностранные граждане являлись курьерами организованной группы наркодилеров в социальной сети. Они размещали наркотики для незаконной реализации в различных локациях Тбилиси.



Правоохранители, при обыске личных и жилых квартир задержанных, изъяли наркотические средства разных видов в особо крупном количестве в качестве вещественных доказательств.



По фактам начато расследование в соответствии со статьями 260 и 236 УК Грузии.



Преступления предусматривают лишение свободы на срок от восьми до 20 лет или пожизненное заключение», — заявил Мамука Челидзе.





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