

Военные из Грузии, Украины и Чехии прошли курсы горной подготовки в Сачхере

13.08.2021 17:59





В Сачхерской школе горной подготовки имени полковника Бесика Кутателадзе (регион Имерети) завершились летние промежуточные и базовые курсы. Об этом сообщает министерство обороны Грузии.



Летний промежуточный курс длился четыре недели. В нем приняли участие 17 грузинских, украинских и чешских военнослужащих. В базовом курсе участвовали 37 курсантов Национальной академии обороны Грузии имени Давида Агмашенебели. Их подготовка длилась в течение трех недель.



Военные проходили горно-техническую подготовку, правила выбора и использования горного оборудования, правила безопасности, необходимые при перемещении по горной местности, а также организацию спасения и эвакуации пострадавших при перемещении в горах.



По окончании курсов на территории школы прошла официальная церемония выпуска. Командир училища, вице-полковник Иване Цхададзе поздравил выпускников с успешным завершением горного училища. Им были вручены сертификаты о прохождения курсов, а отличившимся – также значки и подарки.



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