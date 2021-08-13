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Вступило в силу соглашение о сотрудничестве КГБ Беларуси и СГБ Грузии
13.08.2021 18:57
Межгосударственное соглашение о сотрудничестве Комитета госбезопасности Беларуси со Службой безопасности Грузии вступило в силу – 13 августа документ был официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале Беларуси.
Как пишет reform.by, соглашение было разработано более пяти лет назад и подписано сторонами еще в 2016 году, но за этим последовали процедуры внутригосударственного согласования, которые и затянулись на пять лет.
Теперь же соглашение вступило в силу. Его действие уже началось с 1 августа 2021 года.
В 2016 году, когда был подписан документ, СГБ Грузии руководил Вахтанг Гомелаури. Сейчас он возглавляет МВД Грузии.
Соглашение регламентирует сотрудничество и взаимодействие КГБ и СБГ. Это обмен информацией, оказание содействия в борьбе с преступлениями против госбезопасности, терроризмом и кибертерроризмом, организованной преступностью, незаконным оборотом оружия, коррупцией, разглашением секретной информации и т.д. Формы сотрудничества предусматривают выполнение запросов и передачу персональных данных, проведение совместных мероприятий, обмен опытом и т.д.
Также соглашением предусмотрено взаимное направление представителей или атташе по вопросам безопасности на территорию другого государства на конкретный или неопределенный срок.
У КГБ Беларуси есть подобные соглашения о сотрудничестве и со службами безопасности других стран, например Украины.
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