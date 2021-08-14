

Силы специальных операций Грузии и Румынии рассчитывают углубить сотрудничество

14.08.2021 18:29





Силы специальных операций Грузии и Румынии намерены углубить сотрудничество для повышения боевых возможностей. Об этом было заявлено по итогам встречи командующего Силами специальных операций Сил обороны Грузии полковника Теймураз Клатеишвили и его румынского коллеги Дакиана-Тибериу Шербана.



«На встрече стороны рассмотрели направления сотрудничества между Силами специальных операций Грузии и Румынии и выразили желание продолжить и углубить активное сотрудничество для повышения боевых возможностей», — говорится в заявлении Минобороны Грузии.



Шербан посетил Тбилиси для оценки прогресса, достигнутого в рамках Плана двустороннего сотрудничества между Силами специальных операций двух стран, а также текущих совместных мероприятий.



По сообщению Минобороны, с этой же целью на днях в Грузии находился командующий Силами специальных операций Польши, бригадный генерал Славомир Друмович.



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