

Киллеры-уголовники – ноу-хау спецслужб России

15.08.2021 18:06



Сергей Михеев



Физическое устранение политических оппонентов, «перебежчиков», «невозвращенцев» и других «обидчиков» Путинского режима уже давно стали неотъемлемой частью политики Кремля. «Карающая рука» российских спецслужб достигает своих жертв по всему миру. Надо сказать, что такая система наказания неугодных лиц действует уже давно, и начало было заложено ещё на заре становления СССР. В 1926 году, руководителем госбезопасности Вячеславом Менжинским, была создана особая группа, которой и были поручены боевые операции за рубежом. Главной задачей было не только следить за каждым бежавших из СССР, но и при первой же возможности их уничтожать.



С тех пор преследования и убийства стали излюбленным методом борьбы советских вождей против своих политических оппонентов, и были возведены в ранг государственного террора. В этом деле, наряду с чекистами, широко использовались завербованные лица, которые пользовались полной защитой и покровительством властей. Наглядным примером этого является убийство Льва Троцкого, который был осуществлён в августе 1940 года в Мексике, испанцем Рамоном Меркадером. Он был осуждён на 20 лет. По истечении срока Маркадер вышел на свободу и был доставлен в СССР. К тому времени к уголовной ответственности были привлечены организаторы убийства Троцкого, а самому Рамону Меркадеру закрытым указом присвоили звание Героя Советского Союза «за выполнение особого задания и проявленные при этом героизм и мужество». Парадоксально, но факт.



После развала Советского Союза наследником всех его зловещих традиции, в том числе и государственного террора, стал Путинский режим, для которого устранение неугодных, в том числе и за пределами страны, стала привычным делом. Первым нашумевшим делом такого типа стал взрыв исполняющего В 1996—1997 годах обязанности президента самопровозглашённой Чеченской Республики Ичкерия Зелимхана Яндарбиева, который произошёл в ночь с 18 на 19 февраля 2004 года, в столице Катара Дохе. Катарские спецслужбы арестовали троих российских граждан, подозреваемых в совершении этого убийства. Одного из них, обладающего дипломатическим иммунитетом, первого секретаря российского посольства, освободили, а временно находившихся в стране двух российских граждан, которых наш МИД признал «сотрудниками спецслужб», приговорили к пожизненному заключению. Вскоре их вызволил секретарь Совета безопасности РФ Игорь Иванов. Он летал в Катар и лично вёл переговоры об их освобождении. Спустя десять месяцев, 23 декабря 2004-го, обоих доставили в Москву, встречали как героев прямо в аэропорту расстелив красную дорожку, устроили официальный прием, включая церемонию награждения. С тех пор о них никаких сведений нет.



Убийство Зелимхана Яндарбиева стала знаменательным для Путинского правления – этим он воочию продемонстрировал всему миру, что в любой точке планеты и впредь будут приводится в исполнение смертные приговоры, вынесенные «врагам государства», и в этом плане ничего не изменилось.



В последние годы российские спецслужбы «особое внимание» уделяют лицам участникам войн в Грузии и в Украине. Несмотря на то, что эти государства ни на кого не нападали, тем более на Россию, в отношении патриотов этих стран, которые особо отличились перед отечеством, российскими спецслужбами вынесен смертельный приговор. Если говорить уже о мести, все должно происходить на оборот – весь мир признает, что именно Россия напала на Грузию и Украину; именно Россия оккупировала по 20% территорий этих стран, за что мы – россияне платим сполна в виде разных санкций. Вот получается, кому мстим мы сами незнаем. Что самое интересное, как выясняется уже по материалам разных СМИ, для таких дел российские спецслужбы начали пользоваться «услугами» уголовников, которых вербуют после задержания совершённых ими разных преступлений, начиная с мелкого мошенничества, заканчивая заказными убийствами. Последние ценятся больше всех. Основной взор падает, если в руки закона попадают бывшие спецназовцы.



Примером такого «сотрудничество» спецслужб с уголовниками является убийство чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, участника воин в Чечне и в Грузии, совершённого 23 августа 2019 года в Берлине гражданином России Вадимом Красиковым. Установлено, что наемный убийца Вадим Красиков причастен также к двум убийствам в России, совершенным в 2007 и 2013 годах. Он был задержан после громкого убийства в 2007 году в Карелии местного депутата и бизнесмена Юрия Козлова. Именно тогда и был завербован ФСБ, после чего все данные из досье полиции на Красикова исчезли. 2013 году Вадим Красиков был подозреваемым в убийстве в Москве предпринимателя из Кабардино-Балкарии Альберта Назранова, Он был объявлен в розыск, а в 2015 году розыск был прекращен. Установлено, что после этого, в 2015 году, Красиков получил документ на имя Вадима Соколова, и под этим именем совершил убийство Хангошвили.



Случай с Красиковым не единственный в своем плане. В апреле 2019 года в Киеве был задержан гражданин России Алексей Комаричев, который старался подложить взрывчатку под автомобиль украинского разведчика, но сам подорвался. Как выясняется, Комаричев был следователем милиции и В 2016 году был пойман на получении взятки. Ему грозил приличный тюремный срок и большой денежный штраф, тогда и был завербован ФСБ и был привлечён к сотрудничеству в ранге наёмного убийцы.



По имеющим сведениям, ФСБ в Украине также использовал бывшего осужденного Олега Смородинова для убийства 6 человек. Сморидонов был задержан в Украине после убийства украинского офицера Ивана Мамчура, работавшего в ровенском СИЗО. Смородинов воевал на стороне российских боевиков на Донбассе и был завербован ФСБ, когда пытался примкнуть к ЧВК Вагнера. Иван Мамчур и остальные пять человек, которых он не успел убить, связаны лишь одним - все они были военными советниками или добровольцами армии Грузии во время войны 2008 года с Россией.



С 2017 года на территорию Украины из России и ДНР постоянно направлялись диверсионно-террористические группы, целью которых было «осуществление политических убийств» и «ликвидация офицеров украинских спецслужб». Одна из таких групп, в составе семи человек, была схвачена Украинскими спецслужбами. Одним из семи задержанных сотрудников российских спецслужб, оказался бывший личный охранник главы Ингушетии Евкурова - Тимур Дзортов. Дзортов начинал как сотрудник МВД, участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе, а в 2018 году начал сотрудничать с ГРУ. Установлено, что группа причастна к нескольким диверсионным актам на территории Украины, в том числе к убийству генерала военной разведки Максима Шаповала, автомобиль которого взорвался в Киеве летом 2017 года.



Если к приведённым примерам добавить и всем известные отравления Литвиненко и Скрипалей, можно однозначно сказать, что с приходом к власти Путина и вместе с ним клана КГБ-ФСБ, убийства политических оппонентов и неугодных лиц по всему миру, опять стали нормой, как это было при Сталине и в советское время, за исключением короткой оттепели 90-х годов. В России правящий режим всегда уничтожал своих оппонентов за критику и физический подавлял инакомыслящих. При СССР даже террор был оправдан, это считалось нормой тогда, и считается по сей день таковым при нынешней России тоже.



Путинский режим представляет угрозу не только для своих соседей - Украины, Грузии, Молдовы, стран Прибалтики, он несёт смертельную угрозу всему цивилизованному миру. Путин постоянно будет распространять агрессию на весь мир, и он не остановится не перед чем ради сохранения власти. Если для этой цели он практически травит собственный народ, то на другие ему точно дело нет и от этой агрессии никто в мире не застрахован.



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