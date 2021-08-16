

СГБ о договоре с КГБ Беларуси: обмен информацией добровольный и служит борьбе с преступностью

16.08.2021 15:21





Служба государственной безопасности Грузии (СГБ) публикует заявление относительно соглашения с КГБ Беларуси. В ведомстве отмечают, что документ был оформлен в 2016-м году, а в августе 2021-го Минск его активизировал.



«Государство исходя из собственных интересов добровольно производит обмен информацией в направлении борьбы с преступностью. Соответственно, данное соглашение не обязывает стороны предпринимать действия, противоречащие государственным интересам. Служба государственной безопасности Грузии сотрудничает с правоохранительными органами ряда стран-партнеров по всему миру, включая США, Великобританию, Францию, Литву и другие страны НАТО и ЕС.



Развернутая вокруг этого вопроса дезинформационная кампания лишний раз подтверждает целенаправленную дискредитацию СГБ. Использование международных соглашений в процессе дискредитации органов безопасности и правоохранительных органов страны вызывает особую озабоченность, поскольку может нанести ущерб государственным интересам Грузии», — говорится в сообщении.



Напомним, 1 августа заработало соглашение, которое регламентирует сотрудничество и взаимодействие КГБ и СБГ. Документ был разработан еще в 2016 году, однако, процедуры согласования затянулись на пять лет.



В рамках документа Грузия и Беларусь договариваются об обмене информацией, оказании содействия в борьбе с преступлениями против госбезопасности, терроризмом и кибертерроризмом, организованной преступностью, незаконным оборотом оружия, коррупцией, разглашением секретной информации и т.д. Формы сотрудничества предусматривают выполнение запросов и передачу персональных данных, проведение совместных мероприятий, обмен опытом и пр.



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