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Минобороны готово изготавливать ежемесячно до тысячи коек на базе «Дельта»
16.08.2021 20:15
Министерство обороны Грузии подключилось к эффективному осуществлению процесса вакцинации.
«На данном этапе Министерство труда, здравоохранения и социальной защиты получило от Министерства обороны сотни коек, которые размещены на двух локациях - Дигоми и Самгори. Кроме того, Минобороны выражает готовность, в случае необходимости, ежемесячно изготавливать до тысячи коек на базе "Дельта" и передавать их в пользование Минздрава.
Вместе с тем, созданы мобильные военно-медицинские группы, которые в случае необходимости будут вовлечены в процесс. Эти группы будут координировать свои действия с местными муниципалитетами, чтобы сделать процесс вакцинации доступным для граждан, которые не смогут воспользоваться локациями для вакцинации», - говорится в заявлении.
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