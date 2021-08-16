

Минобороны готово изготавливать ежемесячно до тысячи коек на базе «Дельта»

16.08.2021 20:15





Министерство обороны Грузии подключилось к эффективному осуществлению процесса вакцинации.



«На данном этапе Министерство труда, здравоохранения и социальной защиты получило от Министерства обороны сотни коек, которые размещены на двух локациях - Дигоми и Самгори. Кроме того, Минобороны выражает готовность, в случае необходимости, ежемесячно изготавливать до тысячи коек на базе "Дельта" и передавать их в пользование Минздрава.



Вместе с тем, созданы мобильные военно-медицинские группы, которые в случае необходимости будут вовлечены в процесс. Эти группы будут координировать свои действия с местными муниципалитетами, чтобы сделать процесс вакцинации доступным для граждан, которые не смогут воспользоваться локациями для вакцинации», - говорится в заявлении.



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