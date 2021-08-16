

Новые детали тройного убийства в Кахети

16.08.2021 22:41





По распространенной информации, во время недавнего убийства в селе Цинандали Телавского муниципалитета были ранены еще два человека. Оба они были переведены в клинику Телави и проходят лечение.



На данном этапе неизвестно, при каких обстоятельствах они получили ранения и каково состояние их здоровья.



По словам местных жителей, стрельба длилась несколько минут, хотя инцидент произошел в нелюдном месте.



В Телавском районе в машине расстреляли троих человек, которые скончались прежде, чем были доставлены в больницу.



Один из убитых - брат олимпийского чемпиона, бывшего депутата «Грузинской мечты» Зураба Звиадаури.



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