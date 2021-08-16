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Новые детали тройного убийства в Кахети


16.08.2021   22:41


По распространенной информации, во время недавнего убийства в селе Цинандали Телавского муниципалитета были ранены еще два человека. Оба они были переведены в клинику Телави и проходят лечение.

На данном этапе неизвестно, при каких обстоятельствах они получили ранения и каково состояние их здоровья.

По словам местных жителей, стрельба длилась несколько минут, хотя инцидент произошел в нелюдном месте.

В Телавском районе в машине расстреляли троих человек, которые скончались прежде, чем были доставлены в больницу.

Один из убитых - брат олимпийского чемпиона, бывшего депутата «Грузинской мечты» Зураба Звиадаури.

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