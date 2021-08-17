

Зураб Звиадаури пользуется правом хранить молчание

17.08.2021 19:23





Зураб Звиадаури пользуется правом хранить молчание, обвинение ему будет официально предъявлено завтра

Задержанный по обвинению в умышленном убийстве Зураб Звиадаури пользуется правом хранить молчание, обвинение ему будет официально предъявлено завтра



Официальное обвинение задержанному по делу об убийстве трех человек олимпийскому чемпиону, бывшему депутату Зурабу Звиадаури будет предъявлено завтра. На данный момент Зураб Звиадаури находится в изоляторе временного содержания в Телави.



Как заявила адвокат Зураба Звиадаури Магда Котрикадзе после посещения своего подзащитного, как Звиадаури, так и Джаба Джангирашвили, обвиняемый в небрежном хранении огнестрельного оружия, пользуются правом на молчание. По ее словам, она не считает правильной позицией открытый разговор в публичном пространстве до начала рассмотрения дела по существу.



«На данном этапе оба обвиняемых пользуются правом хранить молчание, которое дано законом. Исходя из стратегии по делу стороны защиты, я не считаю правильной позицией, в то время как свидетели не опрошены полностью, открыто говорить в публичном пространстве. Обвинения еще не предъявлены, обвинения будут предъявлены завтра, но на данном этапе оба обвиняемых пользуются правом на молчание», - отметила Магда Котрикадзе.



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